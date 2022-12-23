Уполномоченный по правам ребенка РФ сообщила, что 20 детей-сирот эвакуируют из ДНР на Кубань

20 детей-сирот эвакуируют из ДНР на Кубань Фото: REUTERS

Из Донецкой народной республики в Краснодарский край будут эвакуированы 20 детей-сирот, сообщила уполномоченный по правам ребенка России Мария Львова-Белова. Речь идет о детях из обстреливаемого района ДНР.

«Утром мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей из Донецкой народной республики, которые находятся под обстрелами сейчас – это сироты. Они находятся в эпицентре, там, куда постоянно прилетает», – рассказал она журналистам.

Как сообщила Львова-Белова, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев согласился предоставить этим детям места в специализированном учреждении. Со временем их смогут забрать в приемные семьи. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что ситуация экстремальная, поэтому малышей необходимо незамедлительно вывозить из опасного района.

Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по ДНР почти 300 боеприпасов. Погибли трое и были ранены четыре мирных жителя.