«Интерфакс»: Минфин России поддержал легализацию криптовалют

Минфин России поддержал легализацию криптовалют Фото: REUTERS

Министерство финансов России поддержало легализацию майнинга криптовалют и подготовило проект положительно отзыва правительства РФ, рассказал источник, знакомый с обсуждением инициативы.

Как передает «Интерфакс», Центробанк должен согласовать с Минфином нормативный акт о создании экспериментального правового режима, который позволит некоторым участникам рынка обменивать цифровые валюты на банкноты. Обмен будет разрешен майнерам криптовалют и отдельным участников внешнеэкономической деятельности, получающим оплату за экспортные поставки в криптовалюте.

Собеседник агентства также сообщил, что Минфин настаивает на исключении из законопроекта нормы о том, что в случае обмена криптовалюты на зарубежных биржах к майнерам не будут применяться положения закона о валютном регулировании.

Напомним, в январе этого года ведомство подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что ведомство пока не согласовало с Банком России легализацию криптовалют в России.