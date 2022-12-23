Лавров заявил, что Россия не имеет отношения к отъезду миллиардера Варданяна в Карабах Фото: REUTERS

Власти России не имеют отношения к бывшему владельцу инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубену Варданяну и его решению уехать в Нагорный Карабах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Господин Варданян не имеет никакого отношения к России, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. Каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Напомним, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил Рубена Вардняна государственным министром. До этого миллиардер заявил о выходе из российского гражданства в связи с отъездом в Карабах.

Накануне президент России Владимир Путин удовлетворил заявление бизнесмена о выходе из гражданства России.