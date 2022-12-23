Минюст России внес организацию «Роскомсвобода»* и журналиста Андрея Колесникова** в реестр иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстции внесло в реестр иностранных агентов общественную организацию «Роскомсвобода»*, а также шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова**, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в списки иноагентов попали объединение «Феминистское антивоенное сопротивление»*, автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество»*, журналисты журналисты Глеб Пьяных** и Анастасия Жвик*, а также глава «Гражданского содействия»* Светлана Ганнушкина**.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря Минюст включил в реестр иноагентов издание The Bell* и участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова**.

Напомним, ранее Минюст России подал иск о ликвидации «Московской Хельсинкской группы».

*Организация, признанная в России иностранным агентом

**Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами