Пожар произошел в ангаре на западе Москвы Фото: архив "КП"

В одном из ангаров на западе Москвы произошел пожар, рассказал источник в экстренных службах.

По информации ТАСС, горит ангар с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов по улице Горбунова. На месте пожара происходят взрывы баллонов. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, здание горит по всей площади. Пожару присвоен присвоен повышенный ранг сложности.

В настоящее время огонь интенсивно распространяется по территории ангара. На место инцидента прибывают значительные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, работает объектовая пожарная охрана, отметил представитель экстренных служб. Он уточнил, что газовые баллоны хранятся как в загоревшемся здании, так и рядом с ним.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, в здании Главного управления Росгвардии по Москве произошел пожар. В результате короткого замыкания произошло задымление на седьмом этаже девятиэтажного административного здания. Сведений о пострадавших не поступало.