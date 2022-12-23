Песков опроверг сообщения о том, что Путин получает недостоверную информацию о спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин получает недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», – приводятся слова пресс-секретаря главы государства в газете Wall Street Journal.

Как отметил Песков, планирование специальной военной операции находится под секретом.

Ранее Wall Street Journal написала, что Путин якобы каждое утро получает письменный отчет о спецоперации на Украине, однако изложенная в нем информация искажается. Как утверждает газета, обновления по ситуации на полях боевых действий поступают к президенту в течение нескольких дней, поэтому данные он получает «устаревшие». Редактирует отчеты командования в Федеральной службе безопасности, а оттуда они поступают в Совбез России, заявило издание.

Как писал сайт KP.RU, 17 декабря пресс-секретарь президента рассказал, что Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там глава государства ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.