Бирюков: На северо-востоке Москвы началась реконструкция Лианозовских прудов

В столице продолжается масштабное обновление исторических прудов. Теперь специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок Лианозовские пруды. Они находятся в одноименных ландшафтном заказнике и парке на северо-востоке столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, уже началась реконструкция каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов и водопропускного канала между ними.

«Пруды и водоток очистим от иловых отложений, обновим береговую полосу, обустроим зоны биоплато, - пояснил Пётр Бирюков. - Работы планируется завершить в конце следующего года».

По его словам, обновленные водоемы станут комфортнее. У москвичей и гостей столицы появится ещё одно современное место отдыха на природе.

Напомним, специалисты постоянно обследуют городские пруды. Если необходимо, принимают решение о реконструкции.

«Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей», - подчеркнул Бирюков.

КОНКРЕТНО

Во время реконструкции:

- на первом этапе проведут очистку водоемов и канала, поскольку в акватории накопилось около 3 тысяч кубометров иловых отложений. При этом водостоки по берегам Среднего пруда забиты наносами грунта;

- в ложе Среднего пруда обустроят глиняный экран для водоупора;

- береговую полосу длиной более 470 метров укрепят габионными матрасами;

- в разных частях пруда обустроят четыре зоны биоплато с водными растениями;

- на Нижнем пруду обновят более 550 метров береговой полосы и берега по сторонам пешеходного мостика;

- отремонтируют открытую часть водопропускного канала Лианозовского ручья.