Минобороны и Минцифры будут получать подробные данные о населении России

Минобороны РФ получит подробную персональную информацию о гражданах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны и Минцифры HA с 1 января 2023 года будут получать рассылку из регистра сведений о населении. Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства РФ, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

До этого такие данные получали только МВД, Минтруд, ФНС, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. Ведомствам, имеющим доступ к федеральному регистру, рассылаются такие сведения, как: ФИО, пол и дата рождения, гражданство, идентификаторы документов, сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него, документы об образовании и ученых степенях, данные о постановке на налоговый учет, о регистрации в качестве ИП, о постановке на учет в службе занятости, о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, о семейном положении, смене имени, смерти.

Известно, что подобные решение сейчас принимаются в рамках проводимой в России так называемой "цифровизации военкоматов". Так, недавно российский президент Владимир Путин подписал Указ о создании единой электронной базы воинского учета. Это касается и молодых людей призывного возраста, и срочников, и контрактников, и тех, кто находится в запасе. Дело в том, что частичная мобилизация резервов для специальной военной операции (СВО) выявила немало проколов в работе Минобороны и Генштаба именно на этом участке. Президент страны таким образом признал, что бумажный документооборот и средства обработки информации, которые используют военные комиссариаты для учета военнообязанных, безнадежно устарели и пришло время для реформ и в этой сфере. Ожидается, что вскоре может быть принят и еще ряд важных решений по усовершенствованию работы военкоматов.