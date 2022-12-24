Пожар в ангаре на западе Москвы потушен

Крупный пожар в Москве потушен, пострадавших нет Фото: "КП" Архив

В Москве полностью потушен крупный пожар, возникший вечером 23 декабря 2022 года на территории Всероссийского института легких сплавов по улице Горбунова.

Как сообщает информагентство ТАСС, открытое горение на данный момент уже ликвидировано. В экстренных службах журналистам сообщили, что в результате пожара на западе Москвы погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на месте пожара происходили взрывы баллонов, однако никаких разрушении вследствие этого в итоге не произошло.

Общая площадь возгорания составляло 400 квадратных метров, здание горело по всей площади. Пожару был присвоен присвоен повышенный ранг сложности.

Однако сотрудникам МЧС России, прибывшим на место событий, удалось оперативно и в короткие сроки качественно потушить возникший пожар, не допустив его распространения.