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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 21:24

Число погибших при пожаре в Кемерово увеличилось до 9 человек

При этом пожар уже ликвидирован
Александр КИСЛОВ
Число погибших в резонансном ЧП выросло до 9 человек

Число погибших в резонансном ЧП выросло до 9 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 9 человек, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Информацию о девяти погибших уже официально подтвердили в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что в настоящее время еще несколько пострадавших в результате данного пожара находятся в больнице, им оказывается своевременная медицинская помощь (при этом подчеркивается. что ряд пострадавших находятся в тяжелом состоянии и существует серьезная угроза их жизни, врачи делают все возможное, чтобы помочь им).

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства резонансного ЧП, при этом само возгорание уже ликвидировано сотрудниками МЧС. Также в данный момент устанавливаются личности погибших.

Известно, что дом престарелых, в котором произошел пожар, был нелегальным, у его владельцев не было никаких разрешительных документов на ведение подобного рода деятельности.