Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 11

В Кемерово загорелся нелегальных дом престарелых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 11 человек. Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара в частном доме престарелых в Кемерове, сообщили журналистам агентства в правоохранительных органах Кузбасса.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех погибших в результате данного резонансного ЧП. Кроме того, при пожаре пострадали еще несколько человек, они госпитализированы, в больницах медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что кемеровский дом престарелых, в котором произошел крупный пожар (второй этаж дома престарелых выгорел практически полностью) был нелегальным, никаких разрешительных документов на ведение подобной деятельности он не имел. Сколько пожилых постояльцев проживало в пансионате, не уточняется.