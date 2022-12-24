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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 21:58

Причиной пожара в доме престарелых в Кемерово 24 декабря 2022 стала неправильная эксплуатация печи

Жертвами пожара стали 11 человек, еще несколько человек пострадали
Александр КИСЛОВ
В Кемерово вспыхнул крупный пожар в доме престарелых

В Кемерово вспыхнул крупный пожар в доме престарелых

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Информацию об этом распространило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Кузбасса.

В настоящее время известно, что жертвами данного крупного пожара стали по меньше мере 11 человек. Кроме того, как рассказали журналистам в экстренных службах Кемеровской области, в настоящее время судьба семи человек неизвестна после пожара в незаконном доме престарелых в Кемерове.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, к настоящему моменту возгорание уже полностью ликвидировано.

Известно, что дом престарелых, в котором произошло резонансное ЧП, был нелегальным и работал без каких-либо разрешительных документов. В связи с этим никакой информации о том, сколько именно пожилых постояльцев находилось в доме престарелых во время пожара, пока нет.