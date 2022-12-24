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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 22:05

В результате пожара в кемеровском доме престарелых погибло 13 человек

Данную информацию уже официально подтвердили в МЧС России
Александр КИСЛОВ
Уже известна предварительная причина возгорания

Уже известна предварительная причина возгорания

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 13. Информацию об этом уже официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Известно, что в настоящее время сотрудники ведомства ведут разбор завалов. При этом само возгорание уже полностью ликвидировано, сейчас выясняются возможные причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура Кемеровской области уже организовала проверку по факту пожара в доме престарелых в Кемерове, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Как сообщает информагентство ТАСС, причиной ЧП, по предварительным данным, стала неправильная эксплуатация печи.

Отмечается, что горевший дом престарелых в Кемерово был нелегальным. он работал без каких-либо разрешительных документов на ведение подобного рода деятельности. Сколько именно пожилых постояльцев находилось в доме престарелых в момент трагедии, пока достоверно не известно.