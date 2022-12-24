Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 декабря 2022 22:24

Видео пожара в доме престарелых в Кемерово 24 декабря 2022 опубликовало МЧС

В результате пожара погибли 13 человек
Александр КИСЛОВ
В результате ЧП погибли 13 человек. ФОТО: пресс-служба СК РФ.

В результате ЧП погибли 13 человек. ФОТО: пресс-служба СК РФ.

МЧС России обнародовало видео с места смертельного пожара в доме престарелых в Кемерово, в результате которого погибли 13 человек. В настоящее время по факту случившего проводится проверка.

К настоящему моменту пожарные уже полностью потушили и ликвидировали возгорание.

Также в результате ЧП пострадали еще два человека, в настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести, кемеровские медики оказывают им всю необходимую помощь.

Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Кузбасса, неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара в частном доме престарелых в Кемерове, В настоящее время прокуратура Кемеровской области уже организовала проведение проверки по факту случившегося.

Известно, что дом престарелых, в котором произошел резонансный смертельный пожар, был нелегальным - он работал без каких-либо разрешительных документов на ведение подобного вида деятельности.