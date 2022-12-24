Прокуратура начала проверку по факту смертельного пожара в кемеровском доме престарелых

В результате пожара погибли 13 человек Фото: из соцсетей

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту смертельного пожара, произошедшего в нелегальном доме престарелых в столице региона 23 декабря 2022 года. В результате ЧП погибли 13 человек, еще двое пострадали.

Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного ведомства.

"Предварительно установлено, что в частном доме, расположенном в Заводском районе г. Кемерово, произошел пожар. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области - Кузбасса Александр Блошкин", - поясняют в пресс-службе кемеровской прокуратуры.

Изначально сообщалось, что в доме, где произошел резонансный пожар, располагался частный дом престарелых (причем, работал он нелегально, не имея никаких разрешительных документов, позволяющих ему вести подобную деятельность).

Однако впоследствии появились сведения о том, что горевший частный дом был приютом для бездомных, который открыл пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В приюте якобы могли проживать все нуждающиеся. На момент пожара внутри находились не менее 20 человек.