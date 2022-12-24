Глава Кузбасса потребовал проверить все дома престарелых в регионе после смертельного пожара в Кемерове

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев дал подчиненным важное поручение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев поручил своим подчиненным тщательно проверить все расположенные на территории региона дома престарелых. Такое заявление он сделал после резонансного пожара в кемеровском приюте, в котором погибли 13 человек.

Цивилев публично выразил соболезнования родственника и членам семей погибших в результате громкого ЧП. Кроме того, он сообщил о принятии целого ряда неотложных мер, которые должны помочь не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

"Страшная трагедия произошла сегодня ночью в частном доме престарелых в Кемерове. По последним данным, погибло 13 человек. Все оперативные службы работают на месте. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели", - сообщил Цивилев в сообщении, которое он разместил своем официальном телеграм-канале.

В настоящее время известно о 13 погибших в результате пожара в Кемерово, еще два человека пострадали и в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Изначально сообщалось, что в доме, где произошел резонансный пожар, располагался частный дом престарелых (причем, работал он нелегально, не имея никаких разрешительных документов, позволяющих ему вести подобную деятельность). Однако впоследствии появились сведения о том, что горевший частный дом был приютом для бездомных, который открыл пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Сам священнослужитель информацию о произошедшей трагедии пока публично никак не прокомментировал.