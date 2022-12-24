Sada el-Balad: в Египте водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Расследование этого дела в настоящее время занимается египетская полиция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Египетскому водителю предъявлено обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза (ЕС) в Каире. Соответствующую информацию распространил местный телеканал Sada el-Balad.

В настоящее время расследованием данного резонансного преступления занимается египетская полиция.

Отмечается, что обстоятельства совершения преступления никак не связаны с профессиональной деятельностью египетского водителя. Изнасилование дипломата миссии ЕС мужчина совершил в центральном районе Каира под названием Замалек.

Кроме того, обвиняемый является фигурантом еще одного дела о преступлении сексуального характера. По версии египетских силовиков, мужчина (также в Каире) совершил сексуальные домогательства по отношению к гражданке Италии, которая работает в африканской стране преподавателем танцев. Уточняется, что мужчина также хотел изнасиловать итальянку, однако ей удалось отбиться от преступника и привлечь к себе внимание.

По совокупности вышеописанных преступлений водителю из Египта грозит довольно суровое наказание: согласно местным законам, он рискует отправиться за решетку на срок до 15 лет.