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НовостиВ мире24 декабря 2022 0:02

Sada el-Balad: в Египте водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС

Подробности резонансного инцидента пока не разглашаются
Александр КИСЛОВ
Расследование этого дела в настоящее время занимается египетская полиция

Расследование этого дела в настоящее время занимается египетская полиция

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Египетскому водителю предъявлено обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза (ЕС) в Каире. Соответствующую информацию распространил местный телеканал Sada el-Balad.

В настоящее время расследованием данного резонансного преступления занимается египетская полиция.

Отмечается, что обстоятельства совершения преступления никак не связаны с профессиональной деятельностью египетского водителя. Изнасилование дипломата миссии ЕС мужчина совершил в центральном районе Каира под названием Замалек.

Кроме того, обвиняемый является фигурантом еще одного дела о преступлении сексуального характера. По версии египетских силовиков, мужчина (также в Каире) совершил сексуальные домогательства по отношению к гражданке Италии, которая работает в африканской стране преподавателем танцев. Уточняется, что мужчина также хотел изнасиловать итальянку, однако ей удалось отбиться от преступника и привлечь к себе внимание.

По совокупности вышеописанных преступлений водителю из Египта грозит довольно суровое наказание: согласно местным законам, он рискует отправиться за решетку на срок до 15 лет.