Немецкая Wintershall Dea решила изучить указ Владимира Путина об ограничениях для «Газпрома»

Немецкая компания просчитывает для себя последствия решения Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea начала анализировать указ президента России Владимира Путина, которым для «Газпрома» установили ограничения по закупке газа.

Информацию об этом распространило информагентство РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление немецкой компании.

«Мы приняли к сведению указ президента», — заявили представители Wintershall Dea.

Владимир Путин подписал указ, который запрещает «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.

Эксперты и аналитики сразу же начали предполагать, что решение российского президента якобы может являться ответом Москвы на установление Евросоюзом потолка цен на газ.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг подобные предположения и подчеркнул, что выход президентского указа в данном случае ответом на потолок цен на газ не является. По словам официального представителя Кремля, Россия обязательно сформулирует ответные меры на решение об установлении потолка цен, но это произойдет позднее - "цели выдать какой-то документ "на гора" точно нет, в этом вопросе главное - эффективность".