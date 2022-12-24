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НовостиЭкономика24 декабря 2022 4:36

Россия планирует сохранить объем транзита нефти через Украину

Замглавы МИД РФ Галузин сообщил о планах России сохранить объем транзита нефти через Украину в 2023 году
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия планирует сохранить объем транзита нефти через Украину

Россия планирует сохранить объем транзита нефти через Украину

Фото: REUTERS

Москва собирается в следующем году сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне текущего года. Такое заявление в субботу, 24 декабря, сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Замглавы МИД РФ заявил, что по словам президента компании «Транснефть» Николая Токарева, в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию, Венгрию, и Чехию сохранится на текущем уровне.

Галузин также отметил, что с января 2023 года повысятся тарифы на прокачку черного золота через трубопровод «Дружба». «Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», - приводит слова дипломата агентство РИА Новости.

Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак рассказал об ответных мерах Москвы на введение потолка цен на российскую нефть. Как он заявил, Россия не собирается продавать черное золото тем странам, которое потребуют соблюдения ограничения в цене.