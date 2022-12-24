Замглавы МИД РФ Галузин предупредил, что планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что безрассудная накачка вооружениями Североатлантического альянса приближает Молдавию к катастрофе.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску сказал о том, что на сегодняшний день его республика находится в очень тяжелом положении в области безопасности. По его словам, страна рассчитывает, в том числе, и на активизацию военного сотрудничества с такими соседями, как ФРГ, а также Францией и Румынией.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что такое сотрудничество, напротив, подорвет безопасность страны, указав также на «печальный опыт» Украины

«Безрассудное накачивание страны западными вооружениями … не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», - приводит слова дипломата агентство РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, Галузин также заявил о намерении Москвы в 2023 году сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне 2022 года.