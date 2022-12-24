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НовостиПолитика24 декабря 2022 5:09

Замглавы МИД РФ Галузин предупредил, что планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой

Дипломат указал на "печальный опыт" Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД РФ Галузин предупредил, что планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой

Замглавы МИД РФ Галузин предупредил, что планы накачать Молдавию оружием НАТО грозят катастрофой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что безрассудная накачка вооружениями Североатлантического альянса приближает Молдавию к катастрофе.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску сказал о том, что на сегодняшний день его республика находится в очень тяжелом положении в области безопасности. По его словам, страна рассчитывает, в том числе, и на активизацию военного сотрудничества с такими соседями, как ФРГ, а также Францией и Румынией.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что такое сотрудничество, напротив, подорвет безопасность страны, указав также на «печальный опыт» Украины

«Безрассудное накачивание страны западными вооружениями … не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», - приводит слова дипломата агентство РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, Галузин также заявил о намерении Москвы в 2023 году сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне 2022 года.