В Соцфонде РФ пообещали оставить неизменными сроки перечисления пенсий и выплат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) предусматривает полную преемственность всех выплат и услуг, поэтому Социальный фонд России сохранит все ранее установленные сроки начисления пенсий и других выплат. Такое заявление в субботу, 24 декабря, сделал председатель фонда Сергей Чирков.

«Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», - приводит РИА Новости слова главы фонда, который отметил, что россияне уже сейчас могут посмотреть на сайте адреса клиентских служб, а также электронные сервисы, которые работают круглосуточно.

Чирков также отметил, что слияние ПФР и ФСС будет «абсолютно бесшовным», а основной целью такой процедуры станет повышение качества обслуживания клиентов.

Как писал сайт KP.RU, объединение двух фондов проводится в рамках создания в стране проекта социального казначейства, который будет основан на цифровая платформа. Подобная платформа станет средством для объединения всей информационной системы в социальной сфере.