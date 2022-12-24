Юрист предупредил автомобилистов о новых пошлинах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поправки в Налоговый кодекс, которые вступят в силу в следующем году, увеличат размер пошлин для автомобилистов. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

Как уточнил эксперт, в случае, когда водитель захочет изменить конструкцию колесного средства, ему необходимо будет заплатить 1 тысячу рублей. Такое же правило касается и планов изменить оборудование грузового транспорта, установить на него газобаллонное оборудование, или же поставив новые источники света и др. Такую же сумму нужно будет уплатить при изготовлении новых документов, если ранее выданные были утеряны или испорчены.

«За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», - приводит агентство «Прайм» слова юриста, который уточнил, что подобные документы актуальны для водителей, которые занимаются перевозкой на коммерческой основе, например, взрывчатых, ядовитых или же радиоактивных грузов.

Кроме того, со следующего года 1500 рублей вместо 800 рублей будут взимать за получение свидетельства безопасности транспортного средства при его самостоятельном изготовлении.