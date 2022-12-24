Спецслужбы ЛНР задержали готовившего теракты экс-боевика «Азова»*

Спецслужбы Луганской Народной Республике (ЛНР) провели в ЛНР задержание бывшего боевика группировки «Азов»*, который планировал совершить теракты на территории республики. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

«Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации «Азов»*, который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ», - приводит издание слова своего источника, который сообщил, что задержанный также искал данные в отношении чиновников городских и районных администраций, которые были освобождены во время специальной военной операции на территорий ЛНР.

Как заявил источник, задержанный проживал на территории республики, планируя совершить там несколько террористических актов. При задержании у него обнаружили взрывчатку, в составе которой были металлические поражающие элементы.

Напомним, накануне пленный украинский военный рассказал о расстреле боевиками «Азова»* жителей Мариуполя из танка.

*Признана террористической и запрещена в РФ