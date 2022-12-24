Артём Здунов, глава Мордовии: «Сейчас жизненно необходимо сохранить инвестиционную активность промышленных предприятий»

Артём Здунов и Максим Тевс во время рабочей встречи. Фото: пресс-служба главы Республики Мордовия

Итоги работы компании «РМ Рейл», ведущего производителя грузового подвижного состава России, обсуждались 23 декабря у главы Мордовии. Генеральный директор компании Максим Тевс отметил, что объемы производства грузового подвижного состава в сравнении с аналогичным периодом прошлого года удалось нарастить на 22%: до конца года планируется изготовить 10 537 вагонов. Выпуск литья вырос на 6%: до конца года планируется изготовить 11 981 вагонокомплектов крупного вагонного литья и 18 045 тонн среднего и мелкого литья.

Компания последовательно реализует намеченные планы по разработке и выпуску инновационной продукции. В течение года презентованы три уникальные модели подвижного состава из алюминиевых сплавов: хоппер-минераловоз, цистерна для крепкой азотной кислоты и контейнер-цистерна для перевозки сжиженного природного газа. В рамках инвестиционной программы завершается работа по выводу на рынок тележки собственной разработки, что позволит компании закрепить свое присутствие в сегменте инновационного подвижного состава. Начато освоение нового перспективного рынка транспортировки и хранения сжижженных криогенных газов. В ближайшее время планируется сертификация еще трех новых моделей грузового подвижного состава.

Глава Мордовии подчеркнул: «Сейчас жизненно необходимо сохранить инвестиционную активность. Несмотря на все сложности, нам удалось нарастить объемы поддержки производственников. Впервые за долгие годы просубсидированы затраты на приобретение нового оборудования, предоставлены гранты для пополнения оборотных средств».

Руководитель республики отметил: важно продолжать программы социальной поддержки на предприятиях, увеличивать заработную плату.

По итогам года средняя зарплата на «РМ Рейле» возросла на 14%. Целенаправленная систематическая работа по всестороннему улучшению условий труда позволила компании впервые войти в рейтинг лучших работодателей России, заняв в нем 44 место.

На будущий год компания ставит перед собой не менее серьезные задачи. Предстоит напряженная работа по сохранению лидирующих позиций на рынке вагоностроения России.

«Несмотря на объективные сложности, нашей компании удается сохранять устойчивый вектор развития. Тем самым мы вносим вклад в укрепление экономики республики и страны в этот непростой период. Считаю это серьезным достижением коллектива в целом и каждого сотрудника. В следующем году нас ждут новые вызовы. Уверен, что мы с ними справимся», - отметил генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс.