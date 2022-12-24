Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 декабря 2022 6:21

Абрамович инвестировал сотни миллионов в крупнейшую компанию по производству марихуаны

Bloomberg: Абрамович инвестировал сотни миллионов в крупнейшую компанию по производству марихуаны Curaleaf
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Абрамович инвестировал сотни миллионов в крупнейшую компанию по производству марихуаны

Абрамович инвестировал сотни миллионов в крупнейшую компанию по производству марихуаны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава крупнейшего производителя медицинской марихуаны Curaleaf Holdings (США) Борис Йордан заявил, что в его компанию инвестировал российский бизнесмен Роман Абрамович, отметив, что речь идет о сотнях миллионов долларов, которые поступали в период с 2015 по 2017 год.

«Абрамович одолжил деньги для инвестиций. Все эти средства давно возвращены, в конце 2020 или конце 2021 года. Насколько нам известно, сегодня у Абрамовича нет акций Curaleaf», - приводит Bloomberg слова главы производителя медицинской марихуаны.

Йордан отметил, что экс-владелец лондонского футбольного клуба «Челси» на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных инвесторов во всем мире, участие которого в деятельности компании было бы оценено как большой плюс.

Будучи владельцем «Ренессанс Страхования» в 2019 году Йордан стал миллиардером, что произошло уже после основания компании Curaleaf. На данный момент Forbes оценил состояние бизнесмена в 1,2 млрд долларов.