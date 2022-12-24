В Британии рассказали о выгоде раскола в Конгрессе США по Украине для Путина Фото: REUTERS

Расхождение во мнениях в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины играет на руку президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал обозреватель британского журнала The Spectator Лукас Дегутис.

В статье отмечается, что члены Конгресса США, которые не уделили особого внимания выступлению президента Украины Владимира Зеленского, оказали таким образом услугу российскому лидеру. По мнению автора материала, проверка средств, которая выделена украинской стороне, является важной частью взаимодействий Вашингтона с Киевом, невзирая на разногласия демократов и республиканцев.

«Республиканцы, равно как и демократы, не совершают ошибки, когда спрашивают, на что тратятся деньги налогоплательщиков», - отмечается в материале.

Дегутис также обращает внимание на то, что многие члены Республиканской партии выразили свое недовольство визитом украинского президента в Вашингтон. При этом четверо членов Конгресса США не стали ему аплодировать, двое из которых не встали со своих мест, когда тот поднялся на трибуну.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Сенат США не стал рассматривать законопроект о выделении Украине помощи в размере 45 млрд долларов, отложив его.