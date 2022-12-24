На Ставрополье увеличат вдвое курортный сбор для туристов

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Курортный сбор с туристов, приезжающих на Кавминводы, со следующего года увеличится вдвое - с 50 рублей за человека в сутки до 100.

- Мы за 5 лет на средства от курортного сбора сформировали инфраструктуру на 1,5 миллиарда рублей, благоустроили более 70 туристических и культурных объектов в городах-курортах, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. - Поэтому выступаем за продолжение закона об эксперименте. В перспективе планируем удвоить количество вводимых объектов благодаря курортному сбору.

На деньги курортного сбора в Ставропольском крае отремонтирована территория у комплекса Верхних минеральных ванн в Ессентуках, парк «Курортный», парк «Цветник», сквер по улице Братьев Бернардацци, «Поющий фонтан» в Пятигорске, «Нижняя каскадная лестница», курортный парк и терренкуры в курортном парке Железноводска, «Мемориальный комплекс «Журавли», скверы и пешеходные зоны на Курортном бульваре и многое другое.

В планах на 2023 год – реконструкция сквера возле Лермонтовской скалы в Кисловодске, продолжение работ по благоустройству Лечебного парка в Ессентуках.