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НовостиОбщество24 декабря 2022 7:14

На Ставрополье увеличат вдвое курортный сбор для туристов

На собранные деньги благоустроят скверы и парки
Источник:kp.ru
Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Курортный сбор с туристов, приезжающих на Кавминводы, со следующего года увеличится вдвое - с 50 рублей за человека в сутки до 100.

- Мы за 5 лет на средства от курортного сбора сформировали инфраструктуру на 1,5 миллиарда рублей, благоустроили более 70 туристических и культурных объектов в городах-курортах, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. - Поэтому выступаем за продолжение закона об эксперименте. В перспективе планируем удвоить количество вводимых объектов благодаря курортному сбору.

На деньги курортного сбора в Ставропольском крае отремонтирована территория у комплекса Верхних минеральных ванн в Ессентуках, парк «Курортный», парк «Цветник», сквер по улице Братьев Бернардацци, «Поющий фонтан» в Пятигорске, «Нижняя каскадная лестница», курортный парк и терренкуры в курортном парке Железноводска, «Мемориальный комплекс «Журавли», скверы и пешеходные зоны на Курортном бульваре и многое другое.

В планах на 2023 год – реконструкция сквера возле Лермонтовской скалы в Кисловодске, продолжение работ по благоустройству Лечебного парка в Ессентуках.