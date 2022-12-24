Минобороны России сообщило об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА), который подтверждает проведение США на территории Украины учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга в субботу, 24 декабря.

По его словам, что желание Вашингтона заблокировать любые инициативы, связанные с возобновлением работы над проверочным механизмом Конвенции о биологическом оружии (КБТО) говорит о том, что США есть, что скрывать.

«Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации», - заявил он, отметив, что российскому военному ведомству стала доступна расширенная версия данного отчета.

Как уточнил Кириллов, в расширенной версии раскрыты данные эксперты и руководителей биологических проектов, «факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», а также есть список задействованных в проекте лабораторий.

Напомним, российское военное ведомства также назвало высокопоставленных участников военно-биологической программы Вашингтона на Украине.