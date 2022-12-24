Минобороны Венгрии объявило о полной оперативной готовности боевой группы НАТО в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Венгрии объявили, что боевая группа Североатлантического альянса в республики достигли своей оперативной готовности к развертыванию к концу сентября текущего года.

«Одна из боевых групп была создана в Венгрии под венгерским руководством и к концу сентября уже достигла полной оперативной готовности к развертыванию», - сказано в заявлении военного ведомства республики.

Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко призвал исключить Венгрию из Североатлантического альянса, если она продолжит «подрывать трансатлантическую солидарность». По мнению украинского политика, НАТО необходимо стать оборонным альянсом демократических стран. Как он полагает, в него нужно включить не только страны из трансатлантического региона.

Напомним, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что страны Запада допустили стратегическую ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу.