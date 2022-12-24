В США назвали поворотный момент стратегии России на Украине Фото: REUTERS

Поворотным моментом в стратегии России в ходе специальной военной операции на Украине стали слова российского президента Владимира Путина о финансировании Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Так полагает журналист портала 19FortyFive Джек Бакби.

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», - сказано в материале издание.

По мнению автора статьи, слова российского президента могут стать намеком на скорое использование военнослужащими России межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат», названной экспертами Североатлантического альянса «Сатаной-2».

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что всерьез рассчитывает на то, что в следующем году государственный оборонный заказ в России будет выполнен полностью. По его словам, российские предприятия ОПК должны сделать все от себя зависящие для полноценного выполнения гособоронзаказа в установленные властями сроки.