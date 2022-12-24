Американский политик Янг осудил демократов за поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил конгрессменов, которые приняли решение принять новый пакет украинской помощи.

«Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», - написал в своем Twitter американский политик.

Джеффри Янг уточнил, что только представительница Демократической партии Алексанрия Окасио-Кортес была против данного проекта. «Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против, против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», - отметил кандидат на пост губернатора.

Накануне, британский журнал The Spectator обратил внимание на то, что многие члены Республиканской партии выразили свое недовольство визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Отмечалось, что четверо членов Конгресса США не стали ему аплодировать, а двое из них не встали со своих мест, когда украинский лидер поднялся на трибуну.