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НовостиВ мире24 декабря 2022 8:23

Американский политик Янг осудил демократов за поддержку Украины

Политик заявил, что проголосовал против "всей коррумпированной" Демократической партии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американский политик Янг осудил демократов за поддержку Украины

Американский политик Янг осудил демократов за поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг осудил конгрессменов, которые приняли решение принять новый пакет украинской помощи.

«Мне противно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», - написал в своем Twitter американский политик.

Джеффри Янг уточнил, что только представительница Демократической партии Алексанрия Окасио-Кортес была против данного проекта. «Если бы я был там, я бы вместе с Александрией проголосовал против, против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии», - отметил кандидат на пост губернатора.

Накануне, британский журнал The Spectator обратил внимание на то, что многие члены Республиканской партии выразили свое недовольство визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Отмечалось, что четверо членов Конгресса США не стали ему аплодировать, а двое из них не встали со своих мест, когда украинский лидер поднялся на трибуну.