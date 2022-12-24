В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19 Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 24 декабря 2022 года, в России зафиксировано 6 986 случаев заражения коронавирусом, против 7 409 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 54, против 57 от 23 декабря, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 757 697 случаев заражения и 393 331 летальных исходов к 20 декабря соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 8 004 против 8 275 днем ранее, до 21 157 222.

Количество госпитализаций достигло 1 108 заболевших, что говорит о снижении на 7% в сравнении с предыдущим днем. Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 34, в 11 ситуация не изменилась.

Ранее сайт KP.RU писал о главе ВОЗ Тедросе Аданоме Гебрейесусе, который рассказал, что 90% населения Земли уже обладают иммунитетом к ковиду — кто-то из-за перенесенной болезни, кто-то благодаря вакцинации. Но люди продолжают болеть и умирать: за сутки именно из-за зловредного коронавируса в мире умирает больше 8 тысяч человек. И это, по мнению эксперта ВОЗ, неприемлемо.

Но чему удивляться, если вирус мутирует и каждый новый его штамм все более заразен, ловко обходит иммунитет и люди болеют по нескольку раз. Как подсчитали специалисты, только у «омикрона» сейчас более 500 разновидностей подштаммов.