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НовостиВ мире24 декабря 2022 8:39

В Японии перестанут страховать суда от военного ущерба в водах России

Nikkei: В Японии перестанут страховать суда от военного ущерба в водах России с 1 января 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Японии перестанут страховать суда от военного ущерба в водах России

В Японии перестанут страховать суда от военного ущерба в водах России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января следующего года перестанут страховать от военного ущерба суда, навигация которых проходит в акватории России, а также Украины. Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

Как передает издание, такое решение было принято в связи с отказом иностранных компаний, которые занимаются перестрахованием, заключать договор на основе рисков, связанных в свою очередь с навигацией в российских водах.

Уточняется, что после рождественских каникул Токио намерено начать переговоры с иностранными фирмами по вопросу возобновления покрытия ущерба от военных столкновений для обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ) с «Сахалина-2».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Японии сообщило, что нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен, отметив, что решение о выводе данного проект из-под ограничений было принято «с точки зрения энергетической безопасности» страны.