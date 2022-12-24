В Японии перестанут страховать суда от военного ущерба в водах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января следующего года перестанут страховать от военного ущерба суда, навигация которых проходит в акватории России, а также Украины. Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

Как передает издание, такое решение было принято в связи с отказом иностранных компаний, которые занимаются перестрахованием, заключать договор на основе рисков, связанных в свою очередь с навигацией в российских водах.

Уточняется, что после рождественских каникул Токио намерено начать переговоры с иностранными фирмами по вопросу возобновления покрытия ущерба от военных столкновений для обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ) с «Сахалина-2».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Японии сообщило, что нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен, отметив, что решение о выводе данного проект из-под ограничений было принято «с точки зрения энергетической безопасности» страны.