Андрей Чибис: "Многие проекты, озвученные на Госсовете уже реализуются на территории Мурманской области"

Андрей Чибис. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Под председательством президента Владимира Путина состоялось заседание Большого Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. В нем принял участие губернатор Андрей Чибис. Участники заседания обсудили перспективные направления развития молодежной политики, а также рассмотрели предложения, которые выдвинули регионы. Так, из ключевых направлений для дополнительной поддержки молодежи Мурманская область предложила следующие инициативы:

- распространение правила о выплате молодежи «северных надбавок» с первого дня трудоустройства на все федеральные организации;

- запуск программы «Арктическая ипотека» для молодых;

- увеличение числа бюджетных мест на направления подготовки специалистов морских специальностей;

- формирование морского образовательного кластера;

- запуск подпрограммы «Морской волк» в рамках программы занятости молодёжи.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что вопросы молодежной политики являются стратегически важной темой для страны, ведь через некоторое время сегодняшняя молодежь будет реализовать все то, во что сегодня вкладываются силы.

«Тема, которую мы сегодня затронем, безусловно, является стратегически важной, потому что молодые люди, которые представляют сегодня наши различные подрастающие поколения, начинают свой жизненный путь: уже через двадцать, а кто-то через десять лет будет осуществлять то, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои собственные силы, – в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем. Поэтому наша ключевая задача – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», - сказал глава государства.

«Отдельные вопросы, которые обсуждались – это специальная ипотека для молодых и распространение «северных надбавок» для молодежи с первого дня трудоустройства в районах Крайнего Севера. Соответствующее поручение президент уже дал правительству на проработку. Отрадно, что многие вопросы, которые звучали, уже реализуются на территории Мурманской области», - отметил Андрей Чибис.

Так, в Мурманской области реализуется уникальный проект «Арктическая школа» - программа по преобразованию школьных пространств. Учебные заведения, получившие гранты на эти цели, имеют возможность отремонтировать спортивные залы и библиотеки, модернизировать с учетом современных требований и дизайна профильные классы. В 2022 году проект позволил обновить 100 пространств в школах и садах региона на общую сумму свыше 263 млн рублей.

Кроме этого, реализуется проект «СОПКИ», который ориентирован на создание мультифункциональных молодежных пространств, отвечающих современным потребностям молодежи в различных сферах: творчество, образование, предпринимательство, спорт, добровольчество, реализация собственных проектов и поддержка стартапов. На создание сети молодежных пространств из областного бюджета направлено свыше 125 млн руб.