Мурманская область вошла в топ-10 в сфере обращения с отходами

Более 50% поступающих в Экотехнопарк отходов проходят сортировку, часть из них отправляется на дальнейшую переработку. Фото: правительство Мурманской области

Российский экологический оператор в рамках «Зелёной премии – 2022» составил рейтинг регионов в сфере обращения с отходами. Мурманская область вновь вошла в десятку субъектов с наиболее высокими показателями.

В основе рейтинга – сумма статистической и социологической оценок. Среди критериев – охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО и т.д. Новый показатель, который ввели по просьбе правительства России в этом году – своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО.

Во многом стабильно высокая оценка деятельности Регоператора в Мурманской области обеспечена реализацией крупнейшего в Арктической зоне РФ инфраструктурного проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2019 году в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год, а также мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск. Общий объем инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Существующая система обращения с ТКО позволяет транспортировать на территорию Экотехнопарка отходы из центральных и северных районов региона. По данным Территориальной схемы по обращению с отходами, объем вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Более 50% поступающих в Экотехнопарк отходов проходят сортировку, - при этом часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.