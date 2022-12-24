Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что Россия и Белоруссия работают над охраной границ СГ на западе

Россия и Белоруссия модернизируют приграничную инфраструктуру на западе Союзного государства Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия продолжают совместную работу по охране границ на западе Союзного государства. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Москва и Минск активно сотрудничают по вопросам охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации пограничной инфраструктуры", - рассказал он.

Галузин уточнил, что пограничные службы Союзного государства в режиме реального времени передают сведения о въезде и выезде граждан, а также ведут "стоп-листы" относительно иностранцев, "чье нахождение признано нежелательным на территориях наших государств".

По его словам, "предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению".

Напомним, министр Обороны Сергей Шойгу подчеркнул необходимость наращивания военных группировок ВС России в северо-западной части РФ, учитывая стремление НАТО усилить военный потенциал у границ страны.