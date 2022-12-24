На Западе поняли, зачем Зеленский посетил США Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой украинский лидер прокомментировал решение конгресса США перевести очередной транш.

Пользователи социальной сети назвали передачу денег украинской схемой по отмыванию, а также предположили, что недавний визит украинского президента произошел политика в Вашингтон из-за того, что Киев проигрывает в конфликте.

«Все это - отмывание денег! А что насчет наших границ, наших бездомных?», - отметил один из комментаторов.

Другой указал, что Украина проигрывает. «Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot», - заявил он.

«Настоящий мужчина стремится к миру и не забирает миллиарды долларов у невиновных американцев, никак не связанных с вашей войной», - сказано в комментарии.

Другой из читателей выразил надежду, что «жена будет рада потратить еще 40 тысяч на шоппинг благодаря Штатам».