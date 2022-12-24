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НовостиПолитика24 декабря 2022 9:44

Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии посетит Центр подготовки космонавтов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию

Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 24 декабря, вылетел с рабочим визитом в Россию, где посетит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом заявил агентство БелТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», - сказано в заявлении агентства, публикованном в субботу, 24 декабря.

Отмечается, что белорусский лидер ознакомится с работой центра, а также посмотрит систему отбора и подготовки космонавтов. Кроме того, глава республики намерен обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества с Россией в космической сфере.

Напомним, в ходе этой неделе, 19 ноября белорусский лидер провели встречу с президентом России Владимиром Путном в Минске. Как писал сайт KP.RU, политики обсудили несколько важных тем, в том числе эффективно борьбы с санкциями, работы над созданием новой военной техники и продолжать практику совместных учений.