В США заявили о готовности России к развертыванию ракеты «Сармат» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России к развертыванию практически готовы новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Об этом пишет газета New York Post.

Уточняется, что данные ракеты были созданы на смену ракете Р-36 М «Сатана». Уточняется, что МБР РС-28 можно запускать из шахт, которые прошли минимальную доработку. Кроме того, такая сверхтяжелая межконтинентальная ракета работает на жидком топливе.

Как заявляет издание, российская ракета способна поражать 15 целей, а также может нести гиперзвуковые заряды.

Напомним, ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире не существует системы противовоздушной обороны (ПВО), которая смогла бы противодействовать новой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». По его словам, главной особенностью новой российской ракеты будет сохраняться еще несколько десятилетий.