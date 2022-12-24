Петр Бирюков: на экологическую премию правительства Москвы поступило рекордное число проектов

Награда вручается более десяти лет. Фото: mos.ru

В столице продолжает расти интерес к экологической повестке: в этом году на экологическую премию Правительства Москвы поступило рекордное число проектов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии и формирования экологической культуры. В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие, - отметил Петр Бирюков. - В экологической повестке принимают активное участие представители бизнеса и общественности, предлагают новые, полезные инициативы. В этом году авторы лучших проектов вновь стали лауреатами экологической премии».

Заместитель мэра напомнил, что эта награда вручается более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в этом году поступило рекордное количество проектов - 157, что на 11% выше предыдущего показателя.

«Большую активность проявили студенты, например, на соискание премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди образовательных учреждений было подано 45 проектов - почти в пять раз больше, чем год назад, - рассказал Петр Бирюков. - Причем эти работы - не просто концепции, а вполне профессиональные проекты, многие включают интересные идеи по сохранению и восстановлению природы в мегаполисах».

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата.