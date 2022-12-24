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НовостиВ мире24 декабря 2022 10:32

Экс-премьер Италии Драги заявил, что украинский конфликт может закончить только Путин

По словам политика, Рим неизменно предоставлял всестороннюю поддержку Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марио Драги - бывший премьер-министр Италии

Марио Драги - бывший премьер-министр Италии

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги считает, что только президент России Владимир Путин может положить конец украинскому конфликту.

«Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира. Мое правительство всегда стремилось к миру и пыталось содействовать возможному посредничеству. Но только президент Путин может положить конец этой бойне», - приводит Corriere della Sera заявление бывшего главы итальянского правительства.

Кроме того, Драги заявил о том, что Рим неизменно предоставлял всестороннюю поддержку Киеву совместно с союзниками по «Большой семерки», Евросоюза и Североатлантическому альянсу, а также, по его словам, «Италия может быть ведущей страной в Европе».

Напомним, днем ранее, 23 декабря, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала итальянцев отключать свет на один час в день для того, чтобы прочувствовать положение украинцев, а также выразить таки образом солидарность с ними.