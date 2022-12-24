Reuters: заболеваемость подвидами "омикрона" в США выросла на 18%

Omicron XBB зафиксирован более чем в 50% случаев среди штаммов COVID-19 на северо-востоке США Фото: REUTERS

Число случаев заражения подвариантом вируса COVID-19 Omicron XBB выросло до 18% в США. Высококонтагиозный подвариант Omicron XBB зафиксирован более чем в 50% случаев среди штаммов COVID-19 на северо-востоке США и рискует быстро распространиться, поскольку миллионы американцев отправляются путешествовать по стране. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

"По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованным в пятницу (CDC), за неделю, закончившуюся 24 декабря, на XBB приходилось 18,3% случаев COVID-19 в Соединенных Штатах по сравнению с 11,2% на предыдущей неделе", - сказано в материале.

Подвариант в настоящее время доминирует на северо-востоке, но на его долю приходится менее 10% инфекций во многих других частях страны, сообщает CDC.

Вирусолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса в Балтиморе Эндрю Пекош сказал, что праздничные поездки в Соединенные Штаты могут ускорить распространение подварианта XBB по стране.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) подсчитала, что 112,7 миллиона человек планировали проехать 50 миль (80 км) или более от дома в период с пятницы, 24 декабря, по 2 января, что на 3,6 миллиона путешественников больше, чем в прошлом году, и приближается к цифрам до пандемии.

"Каждый раз, когда новый вариант перемещается в другую географическую область, он рискует вызвать мини-вспышку в этой области", — сказал Пекош.

Тем не менее, Пекош сказал, что он не видит, чтобы подвариант XBB вызывал такие массивные всплески, которые наблюдались прошлой зимой от оригинального варианта Omicron.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала противодействии омикрону в России. Из 16 заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" в России 11 были вакцинированы от COVID-19. Попова также сообщила, что у всех пациентов заболевание протекает в легкой форме. Отмечается слабость, головная боль, катаральные явления, лихорадка, кашель, нарушение сна, диарея у двоих больных. При этом только один только заразившийся жаловался на нарушение вкуса и обоняния.