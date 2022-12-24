Лавров заявил об умении Запада хорошо выстраивать СМИ, чтобы обеспечить лояльность к Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и европейские страны, в том числе ФРГ и Франция, хорошо умеет «выстраивать» журналистов и СМИ, чтобы те смогли добиться лояльности жителей государства к поддержке Киева.

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, это можно хорошо увидеть на примере администрации президента США Джо Байдена. «Практически вся линейка и электронных СМИ, телевидения, и печатных изданий выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24», описывая положение дел в Соединенных Штатах.

Лавров также указал на то, что Вашингтон и Европа в 2014 году поддержали переворот на Украине, «направленный на отмену всего русского» в это стране: русского образования, русских СМИ, культуру».

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что происходящее на сегодняшний день стало итогом линии Запада, а итогом года является ясность, кому можно верить.