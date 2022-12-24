Названа причина блокировки нового сайта "Дождя"* Фото: REUTERS

Роскомнадзор заблокировал новый домен телеканала «Дождь»* на постоянной основе из-за распространения запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции России на Украине. Такое заявление в субботу, 24 декабря, сделали в пресс-службе ведомства.

«На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента», - приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее Тверской суд Москвы признал законным решение Роскомнадзора о блокировке сайта «Дождь»*.

Напомним, в начале декабря, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии объявил об аннулировании лицензии на вещание «Дождя»*, объяснив решение тем, что руководство телеканала «не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений», а его действия власти республики расценивают как угрозу государственной безопасности. На следующий день о прекращении вещании «Дождя»* сообщили и в Литве, где также аннулировали лицензию канала, а позже и в Эстонии.

*Признан в РФ СМИ-иноагентом