Двое наемников из Грузии ликвидированы на Украине

Военкоры "Русской весны" опубликовали кадры отпевания двух наемных солдат Грузии со стороны Украины Фото: REUTERS

В ходе спецоперации России в Украине погибло двое наемных солдат из Грузии. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

"На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии», - говорится на сайте издания.

На опубликованном военкорами видео показан фрагмент траурной церемонии, где среди собравшихся присутствуют люди в военной форме с шевронами в виде флага Грузии.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили убежден, что оппозиция отправляет граждан республики на фронт в Украину на стороне Киева. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его утверждениям, оппозиционная партия отправляет в качестве "наемников" граждан Грузии "и пытаются устроить какие-то провокации" с самого начала спецоперации (СВО) в Украине.

Глава правительства Грузии выразил соболезнования родным и близким пяти граждан республики, которые несколько дней назад погибли в ходе сражения у Бахмута. По словам премьера, всего с начала конфликта России в Украине погибли 33 гражданина Грузии. Правительство республики обеспечивает доставку тел на родину и похороны с военными почестями.