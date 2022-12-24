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НовостиПолитика24 декабря 2022 11:53

Двое наемников из Грузии ликвидированы на Украине

Военкоры "Русской весны" опубликовали кадры отпевания двух наемных солдат Грузии со стороны Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Военкоры "Русской весны" опубликовали кадры отпевания двух наемных солдат Грузии со стороны Украины

Военкоры "Русской весны" опубликовали кадры отпевания двух наемных солдат Грузии со стороны Украины

Фото: REUTERS

В ходе спецоперации России в Украине погибло двое наемных солдат из Грузии. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

"На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии», - говорится на сайте издания.

На опубликованном военкорами видео показан фрагмент траурной церемонии, где среди собравшихся присутствуют люди в военной форме с шевронами в виде флага Грузии.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили убежден, что оппозиция отправляет граждан республики на фронт в Украину на стороне Киева. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его утверждениям, оппозиционная партия отправляет в качестве "наемников" граждан Грузии "и пытаются устроить какие-то провокации" с самого начала спецоперации (СВО) в Украине.

Глава правительства Грузии выразил соболезнования родным и близким пяти граждан республики, которые несколько дней назад погибли в ходе сражения у Бахмута. По словам премьера, всего с начала конфликта России в Украине погибли 33 гражданина Грузии. Правительство республики обеспечивает доставку тел на родину и похороны с военными почестями.