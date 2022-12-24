В США Зеленского сравнили с царем Иродом после поездки к Байдену Фото: REUTERS

Обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с библейским царем Иродом, а Соединенные Штаты с Римской Республикой в период ее упадка.

Как считает обозреватель, поездка украинского президента в Вашингтон за пакетом помощи в 45 млрд долларов похоже на то, как царь Ирод отправился в Рим для получения титула «избранного» царя Иудеи, а также средств на войну с парфянами.

«Окруженный с обеих сторон Антонием и Октавианом - двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима», - сказано в статье, где напоминают, что потом Ирод отправился на званый пир в дом Антония, после чего вернулся на восток, вступив в долгий и ожесточенный поход, а через 12 лет Римской республики уже не было.

В материале призывают пересмотреть приоритеты США для того, чтобы поддержка власти Зеленского не закончилась необратимыми последствиями для мира.

Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов. Тем временем украинский президент попросил увеличить поставки входящих в пакет помощи ЗРК Patriot.