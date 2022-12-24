Село Попово-Лежачи Курской области частично обесточено из-за обстрела ВСУ Фото: Telegram-канала главы Курской области Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины обстреляли в субботу, 24 декабря, приграничное село Попово-Лежачи в Курской области, населенный пункт частично обесточен. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения. Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в понежельник, 19 декабря, Курская область дважды была атакована ВСУ. Под минометный обстрел сначала попало село Елизаветовка Глушковского района, позже украинские войска обстреляли село Гуево Суджанского района.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе при обстреле ВСУ Белгородской области пострадал один человек. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжестию