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НовостиВ мире24 декабря 2022 12:23

Премьер Венгрии заявил, что мир между Россией и Украиной зависит от США

Конфликт продолжается пока идут поставки военной и финансовой помощи от Вашингтона, считает премьер Венгрии Орбан
Владимир РОМАНЕНКО
Конфликт продолжается пока идут поставки военной и финансовой помощи от Вашингтона, считает премьер Венгрии Орбан

Конфликт продолжается пока идут поставки военной и финансовой помощи от Вашингтона, считает премьер Венгрии Орбан

Фото: REUTERS

Мир в Украине зависит от США, конфликт продолжается пока идут поставки военной и финансовой помощи от Вашингтона, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Интервью опубликовала газета Magyar Nemzet.

"Украина сможет воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира (в Украине), то мир будет",- полагает Орбан.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, как и многие представители США неоднократно упоминал, что мир зависит от решения Украины о продолжении конфликта. В частности он заявлял, что успех возможных переговоров между Киевом и Москвой будет зависеть от успехов Украины на поле боя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что процесс мирных переговоров гарантирует исполнение "формулы мира", согласно которой необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".