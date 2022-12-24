Эрдоган заявил, что обнародует данные по новому газовому месторождению в Черном море 26 декабря

Работы по поставкам газа с месторождения в Черном море продолжаются в круглосуточном режиме, заявил президент Турции Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник, 26 декабря 2022 года обнародует новые данные по газовому месторождению в Черном море.

"Работы по поставкам газа с месторождения в Черном море продолжаются в круглосуточном режиме. В понедельник будут обнародованы новые данные по энергоресурсам", - сказал турецкий лидер.

Дополнительной информации глава Турции не рассказал. По данным Анкары, озвученным ранее, запасы месторождений газа в Черном море составляют порядка 540 млрд куб. м.

Напомним, сайт KP.RU писал, что власти Турции намерены попросить у России скидку на поставки газа более чем в 25%, рассказали высокопоставленные турецкие источники.

Анкара таким образом планирует ослабить давление на свою валюту, курс которой сильно рухнул в течение этого года. Кроме того, скидка на российский газ позволит Турции избежать повышения цен на энергоносители перед президентскими выборами в стране, повысив тем самым рейтинг действующего главы государства Эрдогана.