Глава Минобороны Турции призвал НАТО остановить провокации Греции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция продолжает провокации в отношении Турции, поэтому НАТО пора «сказать «стоп» этим действиям, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Несмотря на наши благонамеренные подходы, Греция продолжает провоцировать и нагнетать напряженность. Это враждебное отношение ясно показывает, что Греция стала настолько высокомерной, что игнорирует основные принципы и ценности НАТО. НАТО пора сказать «стоп» этой дерзости», – сказал он на совещании Минобороны Турции.

Как отметил министр, Анкара ожидает от политиков и военных Греции немедленного отказа от провокаций. Афины должны решать существующие разногласия дипломатическим путем, добавил Акар.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию, что их ракета может достигнуть Афин, если греческие власти продолжат наращивать военное присутствие на островах Эгейского моря.